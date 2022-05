Pistoiese | retrocessione incredibile | perde 1 - 0 a Imola nel finale di gara

Advertising

MassimoMerlo1 : Seconda retrocessione consecutiva per la Pistoiese, e terza salvezza di fila ai playout per l'Imolese. Gli arancion… -

Gli arancioni soccombono al primo vero tiro in porta avversario. Primo tempo ben giocato, secondo di controllo. Secondain D ...Per questo motivo, un qualunque risultato sfavorevole, condannerebbe laallain Serie D. LE PROBABILI FORMAZIONI DI IMOLESEAndiamo a vedere le probabili formazioni ...Gli arancioni soccombono al primo vero tiro in porta avversario. Primo tempo ben giocato, secondo di controllo. Seconda retrocessione in D consecutiva ...Edoardo Vona segna il primo gol della carriera tra i professionisti e condanna la Pistoiese alla retrocessione in serie D. Gli arancioni avevano tenuto bene, nella partita di ritorno della sfida ...