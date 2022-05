L’addio al nubilato di Beatrice Valli imparando a fare orecchiette, focaccia e pizzica (Di domenica 15 maggio 2022) Un addio al nubilato perfetto organizzato da Beatrice Valli per le amiche e le sorelle. Un addio al nubilato in Puglia anche per l’ex volto di Uomini e Donne. Tutte pazze della Puglia, anche Federica Pellegrini l’ha scelta per la sua ultima vacanza da single con le amiche. Beatrice Valli ovviamente sui social mostra tutto e di certo il suo addio al nubilato con le amiche è ricco di tante cose da fare, da imparare. Ha iniziato inviando a tutte le sue ospiti un cappello, tutte o quasi tutte pronte per partire e godersi un fine settimana sotto il sole. Clima perfetto con tanto sole, la sposa e le altre torneranno a casa abbronzate ma anche capaci di preparare le orecchiette, la golosa focaccia pugliese e tanto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 15 maggio 2022) Un addio alperfetto organizzato daper le amiche e le sorelle. Un addio alin Puglia anche per l’ex volto di Uomini e Donne. Tutte pazze della Puglia, anche Federica Pellegrini l’ha scelta per la sua ultima vacanza da single con le amiche.ovviamente sui social mostra tutto e di certo il suo addio alcon le amiche è ricco di tante cose da, da imparare. Ha iniziato inviando a tutte le sue ospiti un cappello, tutte o quasi tutte pronte per partire e godersi un fine settimana sotto il sole. Clima perfetto con tanto sole, la sposa e le altre torneranno a casa abbronzate ma anche capaci di preparare le, la golosapugliese e tanto ...

