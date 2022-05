Internazionali d’Italia 2022, Jabeur: “Penso già al Roland Garros. Questa sconfitta mi aiuterà” (Di domenica 15 maggio 2022) Ons Jabeur, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la finale persa contro Iga Swiatek agli Internazionali Bnl d’Italia. “Credo che per il momento butterò le racchette per due giorni e poi le riprenderò per preparare il Roland Garros”. Quest’ultimo, conosciuto come il torneo più importante del mondo sulla terra battuta, avrà inizio il 22 maggio e la tunisina è una tra le favorite. “I risultati dei tornei di Madrid e Roma mi aiutano molto a livello di fiducia e di aspettative. Sarò più severa con me stessa, devo esserlo nella seconda settimana. Ho bisogno di migliorare i risultati che ho ottenuto nei tornei del Grande Slam”. Poi ha concluso: “Ho un bel ricordo del Roland Garros. Onestamente non ho pensato di essere la favorita ne’ che la gente si aspetti che io faccia ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ons, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la finale persa contro Iga Swiatek agliBnl. “Credo che per il momento butterò le racchette per due giorni e poi le riprenderò per preparare il”. Quest’ultimo, conosciuto come il torneo più importante del mondo sulla terra battuta, avrà inizio il 22 maggio e la tunisina è una tra le favorite. “I risultati dei tornei di Madrid e Roma mi aiutano molto a livello di fiducia e di aspettative. Sarò più severa con me stessa, devo esserlo nella seconda settimana. Ho bisogno di migliorare i risultati che ho ottenuto nei tornei del Grande Slam”. Poi ha concluso: “Ho un bel ricordo del. Onestamente non ho pensato di essere la favorita ne’ che la gente si aspetti che io faccia ...

