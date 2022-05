Imolese-Pistoiese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Playout Serie C 2021/2022 (Di domenica 15 maggio 2022) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Imolese-Pistoiese, match valevole il ritorno dei Playout del campionato di Serie C 2021/2022.Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) La, l’, latv edi, match valevole il ritorno deidel campionato di.Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SITO LEGA PRO SportFace.

Advertising

LBuconi : #GianaErminio, #Seregno, #Paganese e #Fermana retrocedono in #SerieD. Domani ultimo verdetto tra #Imolese e… - footballdata_fi : ?? @LegaProOfficial ?? Domenica 15 maggio ?? 18:00 ??? 'Galli' #Pistoia ?? @ElevenSportsIT ?? @ImoleseCalcio -… - pistoiasport : Mario Cascone arbitrerà Imolese-Pistoiese: nessun precedente in stagione - pistoiasport : Mario Cascone arbitrerà Imolese-Pistoiese: nessun precedente in stagione - DavideZerillo : Scattata la prevendita per Imolese – Pistoiese -