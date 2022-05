Guerra in Ucraina, la diplomazia internazionale torna a parlarsi. Per la prima volta dall’inizio del conflitto c’è stata una telefonata tra Washington e Mosca (Di domenica 15 maggio 2022) La diplomazia internazionale è ritornata a parlarsi. Venerdì il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, aveva sentito l’omologo russo, Sergey Shoigu. Ieri il presidente finlandese, Sauli Niinisto, ha parlato con il leader del Cremlino, Vladimir Putin (tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, il presidente finlandese Niinisto ha parlato con Putin. Venerdì la telefonata tra Austin e Shoigu Le due conversazioni hanno in parte allentato la tensione. Washington aveva chiesto a Mosca il cessate il fuoco immediato, ma al di là del contenuto, aveva alzato la cornetta per la prima volta dall’invasione. Nella mattinata odierna, invece, il numero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 15 maggio 2022) Laè rita a. Venerdì il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, aveva sentito l’omologo russo, Sergey Shoigu. Ieri il presidente finlandese, Sauli Niinisto, ha parlato con il leader del Cremlino, Vladimir Putin (tutti gli articoli sullain).in, il presidente finlandese Niinisto ha parlato con Putin. Venerdì latra Austin e Shoigu Le due conversazioni hanno in parte allentato la tensione.aveva chiesto ail cessate il fuoco immediato, ma al di là del contenuto, aveva alzato la cornetta per ladall’invasione. Nella mattinata odierna, invece, il numero ...

