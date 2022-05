Genoa quasi retrocesso, parole durissime del presidente: accuse alla squadra! (Di domenica 15 maggio 2022) Vince 3-0 il Napoli contro il Genoa sotto l’abbraccio caloroso dei suoi tifosi nell’ultima partita casalinga e del suo capitano Lorenzo Insigne con la maglia azzurra. Il successo, arrivato grazie alle reti di Osimhen, Insigne (rig.) e Lobotka, porta il Napoli a 76 punti in classifica, blindando matematicamente il terzo posto. Sconfitta che condanna quasi aritmeticamente il Genoa alla Serie B, in attesa del risultato del Cagliari di questa sera. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Dazn Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo. Queste le sue parole: “Il vero valore del Genoa sono i tifosi. Mi assumo tutte le responsabilità, sono qui oggi a dire che capisco perfettamente il loro dolore e tutti gli sforzi fatti, ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Vince 3-0 il Napoli contro ilsotto l’abbraccio caloroso dei suoi tifosi nell’ultima partita casalinga e del suo capitano Lorenzo Insigne con la maglia azzurra. Il successo, arrivato grazie alle reti di Osimhen, Insigne (rig.) e Lobotka, porta il Napoli a 76 punti in classifica, blindando matematicamente il terzo posto. Sconfitta che condannaaritmeticamente ilSerie B, in attesa del risultato del Cagliari di questa sera. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Dazn IldelAlberto Zangrillo. Queste le sue: “Il vero valore delsono i tifosi. Mi assumo tutte le responsabilità, sono qui oggi a dire che capisco perfettamente il loro dolore e tutti gli sforzi fatti, ...

