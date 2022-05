Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio massacrati sui social e loro rispondono a tono (Di domenica 15 maggio 2022) Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio sono stati i conduttori dell’Eurvosion Song Contest 2022, l’edizione che si è conclusa nella serata di ieri sabato 14 maggio con la vittoria dell’Ucraina. In realtà i conduttori in questione erano stati già chiamati a condurre questa manifestazione canora più importante d’Europa e quest’anno hanno ripetuto. I telespettatori hanno avuto modo di poter apprezzare Cristiano e Gabriele ma dall’altra parte, come spesso accade, c’è anche chi non ha perso occasione per muovere delle critiche. Sui social in tanti sembra che abbiano scritto il loro pensiero ed in tanti pare che abbiano lasciato delle critiche anche piuttosto pesanti. Ma per quale motivo? Gabriele Corsi e ... Leggi su baritalianews (Di domenica 15 maggio 2022)sono stati i conduttori dell’Eurvosion Song Contest 2022, l’edizione che si è conclusa nella serata di ieri sabato 14 maggio con la vittoria dell’Ucraina. In realtà i conduttori in questione erano stati già chiamati a condurre questa manifestazione canora più importante d’Europa e quest’anno hanno ripetuto. I telespettatori hanno avuto modo di poter apprezzarema dall’altra parte, come spesso accade, c’è anche chi non ha perso occasione per muovere delle critiche. Suiin tanti sembra che abbiano scritto ilpensiero ed in tanti pare che abbiano lasciato delle critiche anche piuttosto pesanti. Ma per quale motivo?e ...

Advertising

corsi_gabriele : Non risuccede…ma se risuccede… #EUROVISION #escita @EurovisionRai @Eurovision - corsi_gabriele : Non è risuccesso. Ma è successo qualcosa di bellissimo. Grazie a tutti ?? #Eurovision #Eurovision2022 #escita - RaiUno : Non risuccede, ma se risuccede… ?? #Eurovision2022 la finale, questa sera alle 20.30 su #Rai1 @RaiPlay e @RaiRadio2… - eexistere : RT @Ile940: Attualmente ci sono tre nazioni che hanno manifestato la possibilità/volontà di ospitare l'eurovision in caso l'Ucraina non riu… - narancial0vebot : RT @Ile940: Attualmente ci sono tre nazioni che hanno manifestato la possibilità/volontà di ospitare l'eurovision in caso l'Ucraina non riu… -