Classifica Giro d'Italia 2022: Vincenzo Nibali, da 29° a 13° in una tappa! Chi ha superato sul Blockhaus e il distacco dalla top10 (Di domenica 15 maggio 2022) Vincenzo Nibali è stato grande protagonista nel corso della nona tappa del Giro d'Italia. Lo Squalo ha tenuto il passo dei migliori lungo l'impegnativa salita che conduceva in cima al Blockhaus e ha compiuto un robonate balzo in avanti in Classifica generale: ieri il siciliano occupava il 29° posto in graduatoria, mentre oggi è riuscito a risalire fiino alla 13ma piazza. Una rimonta di ben 16 posizioni che fa ben sperare, il capitano della Astana potrebbe davvero battagliare per una top-10 in quella che annunciato essere la sua ultima apparizione alla Corsa Rosa. Vincenzo Nibali accusa un ritardo di 3'04" dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez. Il ritardo dalla top-10, chiusa dallo spagnolo Pello Bilbao, è di 1'42".

