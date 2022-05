Cagliari Inter 0-0 LIVE: Lykogiannis impegna Handanovic (Di domenica 15 maggio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Cagliari e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Unipol Domus, Cagliari e Inter si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Inter 0-0 MOVIOLA Doveri fischia l’inizio, partiti! 3? Occasione Inter – Sinistro insidioso di Perisic dai 20 metri, Cragno allunga in angolo 7? Calhanoglu al volo – Il turco prova la conclusione volante bloccata da Cragno 9? Siluro di Lykogiannis – Ci prova il greco con un diagonale sinistro su cui Handanovic devia con la manona Migliore in campo: al termine del primo tempo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Doveri fischia l’inizio, partiti! 3? Occasione– Sinistro insidioso di Perisic dai 20 metri, Cragno allunga in angolo 7? Calhanoglu al volo – Il turco prova la conclusione volante bloccata da Cragno 9? Siluro di– Ci prova il greco con un diagonale sinistro su cuidevia con la manona Migliore in campo: al termine del primo tempo ...

Advertising

Inter : ?? | PARTENZA In viaggio verso Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - MatteoBarzaghi : Steven Zhang arrivato nel ritiro dell’Inter a Cagliari @SkySport #zhang @APaventi - Inter_en : ?? | DEPARTURE Off to Cagliari ?? #ForzaInter #InterCagliari - giorgiariolo : inter - cagliari se vince l’inter m’incazzo - Raysa49454312 : [??LIVE??] ??Cagliari vs Internazionale Live ??Cagliari-Inter in diretta ??GO LIVE???????? -