Agostini affranto | “In così poco tempo puoi cambiare solo la mentalità”

(Di domenica 15 maggio 2022) Alessandroè intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 1-3 contro l’Inter. Sull’aria che tira: Non tira una bella aria, siamo dispiaciuti, ma giocavamo contro una grande squadra. Da dove ripartire: Bisogna ripartire dalle piccole cose positive, non è finita. Dobbiamo ricaricarci per la prossima gara.Cagliari Inter Sulla gente allo stadio: La gente allo stadio è stata rispettata perché i ragazzi hanno dato tanto, sapevamo che la partita fosse complicata. Sul lavoro svolto fin’ora: Innon si puòmolto a livello tecnico o tattico, si può lavorare sul lato psicologico e far tornare la tranquillità, quella spensieratezza, nonostante la situazione sia difficile. Vittorio Assenza