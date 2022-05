Tensioni nella maggioranza, ma Letta e Conte: se cade governo si vota (Di sabato 14 maggio 2022) Da Bruxelles filtrano dati che prevedono un calo dell'uno e mezzo per cento del Pil per l'Italia a fine anno. Ma per il ministro Franco la nostra economia è robusta Leggi su tg.la7 (Di sabato 14 maggio 2022) Da Bruxelles filtrano dati che prevedono un calo dell'uno e mezzo per cento del Pil per l'Italia a fine anno. Ma per il ministro Franco la nostra economia è robusta

Advertising

Sargans2 : @R28445 @FelipeKarmelo @queequeg1901 @MaroneBoderato Erdogan non è proprio dell'idea di aumentare le tensioni con l… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Ecco come Vladimir Putin ha commentato la decisione della Finlandia - Linkem25 : Il Presidente della #Finlandia #Niinistoe a Putin : Evitiamo tensioni #Putin : vuoi entrare nella #NATO ?! E io ti stacco la luce. - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Finlandia nella #Nato, il presidente #Niinisto telefona a #Putin per annunciare che #Helsinki «deciderà di chiedere l'ade… - momentosera : #Finlandia nella #Nato, il presidente #Niinisto telefona a #Putin per annunciare che #Helsinki «deciderà di chieder… -