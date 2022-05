Pogba-Juve è una cosa seria | lunedì incontro tra i bianconeri e l’agente

(Di sabato 14 maggio 2022)è unatra i. Madama riprova a portare il francese a Torino Lantus fa sul serio per Paul. Isarebbero in pressing per provare ad assicurarsi il centrocampista francese in uscita dal Manchester United. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, nella giornata dici sarà untra la dirigenza dellantus edel centrocampista francese per capire se ci potranno essere margini per un ritorno a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : La @juventusfc ci prova per il ritorno di Paul #Pogba: lunedì incontro con l'agente del francese - romeoagresti : Situazione #Pogba ???? ?? La Juve ha manifestato il suo interesse. ?? La Juve ha chiesto di essere informata su even… - romeoagresti : La partita si gioca, sostanzialmente, sulla cifra che la #Juve metterà sul piatto. L’entourage di #Pogba ragiona at… - rabiotmachia : RT @romeoagresti: Situazione #Pogba ???? ?? La Juve ha manifestato il suo interesse. ?? La Juve ha chiesto di essere informata su eventuali… - LucaNardo97 : RT @romeoagresti: La partita si gioca, sostanzialmente, sulla cifra che la #Juve metterà sul piatto. L’entourage di #Pogba ragiona attorno… -

è una cosa seria: lunedì incontro tra i bianconeri e l'agente. Madama riprova a portare il francese a Torino La Juventus fa sul serio per Paul. I bianconeri sarebbero in pressing per ...Di Maria è uno dei sogni di mercato della Juventus che, insieme a Paul, potrebbero vestire la maglia bianconera in occasione della stagione 2022 - 23 del campionato ...Angel Di Maria va alla...La Juventus ha manifestato il proprio interesse e attende di capire le condizioni poste da Pogba: il ritorno del francese a Torino è possibile. Paul Pogba, che si svincolerà il 30 giugno dal ...Colpo di scena sul mercato. La Juventus fa sul serio per Paul Pogba ed entra in corsa per acquistare il centrocampista francese, a scadenza di contratto con il Manchester United. Lo conferma Sky Sport ...