Naruto to Boruto Shinobi Striker: il nuovo Season Pass mostrato in un trailer (Di sabato 14 maggio 2022) Raggiungendo i 10 milioni di giocatori totali da quando è uscito, Naruto to Boruto Shinobi Striker riceverà un nuovo Season Pass per festeggiare questo traguardo: ecco il trailer La giapponese Bandai Namco ha abituato da anni i fan di anime e manga a poter fruire dei franchise più amati anche in altri modi oltre quelli offerti attraverso il piccolo schermo o le pagine cartacee; l'azienda infatti è tra le maggiori produttrici di titoli videoludici riguardanti le opere più popolari realizzate in Giappone, e oltre alle serie più rinomate come Dragon Ball e One Piece, non possiamo dimenticare anche Naruto. L'ultimo titolo rilasciato riguardante la serie sui ninja più conosciuta al mondo è stato Naruto to ...

