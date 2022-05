Motomondiale: Gp Francia, Zarco precede Bagnaia e Quartararo nelle terze libere (Di sabato 14 maggio 2022) Le Mans, 14 mag. - (Adnkronos) - Johann Zarco è il più veloce nelle terze prove libere del Gp di Francia nella classe MotoGp. Il francese della Ducati gira in 1'30"537 precedendo il compagno di marca Francesco 'Pecco' Bagnaia (1'30"568) e il connazionale Fabio Quartararo (1'30"682) con la Yamaha. Quarto tempo per lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1'30"785) che si lascia alle spalle l'australiano della Ducati Jack Miller (1'30"837) e il connazionale dell'Aprilia Aleix Espargaro (1'30"986). Leggi su iltempo (Di sabato 14 maggio 2022) Le Mans, 14 mag. - (Adnkronos) - Johannè il più veloceprovedel Gp dinella classe MotoGp. Il francese della Ducati gira in 1'30"537ndo il compagno di marca Francesco 'Pecco'(1'30"568) e il connazionale Fabio(1'30"682) con la Yamaha. Quarto tempo per lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1'30"785) che si lascia alle spalle l'australiano della Ducati Jack Miller (1'30"837) e il connazionale dell'Aprilia Aleix Espargaro (1'30"986).

Advertising

TV7Benevento : Motomondiale: Gp Francia, Zarco precede Bagnaia e Quartararo nelle terze libere - - infoitsport : Motomondiale: Gp Francia, Foggia leader in terze libere Moto3 - Luxgraph : MotoGp, Gp Francia: Zarco è il migliore nelle FP3, Bagnaia 2° - TV7Benevento : Motomondiale: Gp Francia, Foggia leader in terze libere Moto3 - - Luxgraph : MotoGp Gp Francia, diretta qualifiche: dove vederle in tv -