Milan Vs Atalanta | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 14 maggio 2022) A sole due vittorie dal primo scudetto dal 2011, ilfa il penultimo passo verso la supremazia in Serie A quando domenica 15 maggio incontrerà l’. I rivali lombardi si ritrovano a San Siro con i padroni di casa con due punti di vantaggio in testa alla classifica dopo quattro vittorie consecutive, mentre i loro ospiti sono coinvolti in una battaglia per il calcio europeo la prossima stagione. Il calcio di inizio diVsè previsto alle 18 PrepartitaVs: a che punto sono le due squadre?Il primo scudetto in 11 anni è quasi a portata di mano per il, che entra nell’ultima curva di un’appassionante gara di scudetto, dopo che una commovente vittoria in rimonta sull’Hellas Verona la scorsa ...