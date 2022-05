Isola dei famosi, Jeramias Rodriguez confessa a Verissimo il suo passato tra depressione e droga (Di sabato 14 maggio 2022) Il fratello minore di Belen, Jeramias Rodriguez, tra gli ex protagonisti della sedicesima edizione dell'Isola dei famosi, intervistato da Silvia Toffanin nell'ultimo appuntamento con Verissimo. Leggi su comingsoon (Di sabato 14 maggio 2022) Il fratello minore di Belen,, tra gli ex protagonisti della sedicesima edizione dell'dei, intervistato da Silvia Toffanin nell'ultimo appuntamento con

Advertising

Stasera_in_TV : MEDIASET EXTRA: (21:15) L'isola dei Famosi 2022 (Reality) #StaseraInTV 14/05/2022 #PrimaSerata #l_isoladeifamosi2022 - Anast1Maddalena : RT @Vale41229116: Marco “ il bacio lo do a ROGER perché ho scoperto di essere solo una pedina e un numero per lui , ok è un gioco ma esisto… - IsaeChia : #Isola 16, Jeremias Rodriguez ospite a #Verissimo parla per la prima volta dei suoi problemi con la droga: 'Sono du… - hiboss_hiboss : RT @lettera_mosca: Secondo fonti russe, gli ucraini stanno radunando le forze per un nuovo attacco contro l'Isola dei Serpenti, nel Mar Ner… - hiboss_hiboss : RT @lettera_mosca: Le immagini dal satellite mostrano un sistema antiaereo Pantsir installato dai russi sulla'Isola dei Serpenti, nel Mar N… -