?La diretta della guerra | Si combatte a Kharkiv e nel Donbass, tensioni per i nuovi ingressi nella Nato (Di sabato 14 maggio 2022) Anche nelle ultime ore la vita in Ucraina è stata contrassegnata, soprattutto nell’est del Paese, dal rumore delle sirene anti aeree e dal boato di esplosioni che hanno centrato obiettivi militari ma anche civili. Come a Kharkiv, dove un bombardamento ha avuto luogo questa volta in una località non lontana dal centro cittadino. A Derhachi, ?La diretta della guerra Si combatte a Kharkiv e nel Donbass, tensioni per i nuovi ingressi nella Nato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 14 maggio 2022) Anche nelle ultime ore la vita in Ucraina è stata contrassegnata, soprattutto nell’est del Paese, dal rumore delle sirene anti aeree e dal boato di esplosioni che hanno centrato obiettivi militari ma anche civili. Come a, dove un bombardamento ha avuto luogo questa volta in una località non lontana dal centro cittadino. A Derhachi, ?LaSie nelper iInsideOver.

Advertising

GiuseppeConteIT : In diretta dalla sala della stampa estera a Roma: - rtl1025 : ?? Domani, venerdì 13 maggio ? Alle ore 15.00 ?? @thisismaneskin ospiti in #TheFlight Segui la diretta ??… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi interviene all'apertura dei lavori del Forum '#VersoSud: la strategia europea per una nuova st… - FollieTurche : La data di pubblicazione del progetto che ha riunito Birce Akalay e Ibrahim Celikkol è stato annunciata. La serie B… - SabriPalermoM : Clicca per guardare gratis la mia webcam -