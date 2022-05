Uomini e Donne, Pinuccia si vanta della sua notorietà e Tina fa una promessa (Di venerdì 13 maggio 2022) La dama Pinuccia è finita nuovamente al centro dell'attenzione nella puntata di Uomini e Donne del 13 maggio. Alcuni giorni fa la donna aveva fatto leggere la lettera che aveva scritto ad Alessandro. Pinuccia, inoltre, aveva espresso il forte desiderio di tornare a fare delle passeggiate con il cavaliere 91enne. In questa puntata, però, non è sfuggita la piccola scaramuccia tra la dama e Tina Cipollari. L'argomento era la notorietà delle due signore. A quanto sembra nel paese di Pinuccia, Tina viene calcolata! Pinuccia si pavoneggia a Uomini e Donne: 'hanno fermato l'auto' Si è appreso che a Vigevano, paese di Pinuccia, si parla di Tina Cipollari come una persona ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 13 maggio 2022) La damaè finita nuovamente al centro dell'attenzione nella puntata didel 13 maggio. Alcuni giorni fa la donna aveva fatto leggere la lettera che aveva scritto ad Alessandro., inoltre, aveva espresso il forte desiderio di tornare a fare delle passeggiate con il cavaliere 91enne. In questa puntata, però, non è sfuggita la piccola scaramuccia tra la dama eCipollari. L'argomento era ladelle due signore. A quanto sembra nel paese diviene calcolata!si pavoneggia a: 'hanno fermato l'auto' Si è appreso che a Vigevano, paese di, si parla diCipollari come una persona ...

