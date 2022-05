Una giornata particolare (1977): un inno alla vita a passi di rumba. (Di venerdì 13 maggio 2022) Titolo originale: Una giornata particolare Anno: 1977 Nazione: Italia Genere: drammatico, psicologico Casa di produzione: Carlo Ponti per Compagnia Cin.Ca Champion (Roma), Canafox Films Inc. (Montreal) Distribuzione: Gold Film – General Video, San Paolo Audiovisivi, De Agostini, L’Unità Video Durata: 105? Regia: Ettore Scola Sceneggiatura: Ruggero Maccari, Ettore Scola... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 13 maggio 2022) Titolo originale: UnaAnno:Nazione: Italia Genere: drammatico, psicologico Casa di produzione: Carlo Ponti per Compagnia Cin.Ca Champion (Roma), Canafox Films Inc. (Montreal) Distribuzione: Gold Film – General Video, San Paolo Audiovisivi, De Agostini, L’Unità Video Durata: 105? Regia: Ettore Scola Sceneggiatura: Ruggero Maccari, Ettore Scola... Source

Advertising

borghi_claudio : Un'intera giornata con i dati OMS sull' #eccessodimortalità post vaccino per gli under 40 pubblicati. Molte reazion… - borghi_claudio : @intuslegens Dopo una giornata di strilli il dato non è stato smentito. - matteosalvinimi : Buongiorno Amici da Roma?? Tra poco, dalle ore 10, inizia il tour d’ascolto per la ripartenza del Paese con l’evento… - jonahtheprophet : @alfredoferrante @marioricciard18 Perché mi suona così tanto come una descrizione di una sua giornata a Downing Street? - TuttoFanta : ??#SAMPDORIA: primo test in gruppo per #Giovinco, mentre #Sensi prosegue nel suo percorso di recupero agonistico.… -