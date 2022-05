Ucraina, Cottarelli: “Occorre un immediato cessate il fuoco e un accordo complessivo” (Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO – “L’attuale approccio “pezzo per pezzo” (Finlandia nella Nato, Russia bombarda di più, altre sanzioni, altri bombardamenti) è l’escalation. Occorre un immediato cessate il fuoco e un accordo complessivo. L’Italia dovrebbe premere esplicitamente in quella direzione”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022) MILANO – “L’attuale approccio “pezzo per pezzo” (Finlandia nella Nato, Russia bombarda di più, altre sanzioni, altri bombardamenti) è l’escalation.unile un. L’Italia dovrebbe premere esplicitamente in quella direzione”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

