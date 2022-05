“Tutti pazzi per Mary”: l’oroscopo di venerdì 13 maggio 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutil’oroscopo di oggi, venerdì 13 maggio 2022: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli di Mary per vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Con la Luna in opposizione, avrete difficoltà a portare avanti i vostri progetti odierni. Sul lavoro tutto sembra remare contro di voi, anche con i colleghi il clima è teso. In amore prenderete le distanze da una persona che non vi ispira particolarmente fiducia. Toro (20 aprile – 20 maggio) Oggi sarete molto nervosi, tanto da non riuscire a guardare con fiducia al futuro. Ciò ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutidi oggi,13: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile) Con la Luna in opposizione, avrete difficoltà a portare avanti i vostri progetti odierni. Sul lavoro tutto sembra remare contro di voi, anche con i colleghi il clima è teso. In amore prenderete le distanze da una persona che non vi ispira particolarmente fiducia. Toro (20 aprile – 20) Oggi sarete molto nervosi, tanto da non riuscire a guardare con fiducia al futuro. Ciò ...

Advertising

anteprima24 : ** “Tutti pazzi per Mary”: l’#Oroscopo di venerdì 13 maggio 2022 ** - Stregatto9 : Siamo tutti Angeli o Demoni dipende come veniamo trattati. Poi però ci sono i pazzi ed è tutta un'altra storia. - TitoRicci2 : Occidente pronto a strangolare la Russia. Medvedev, conflitto rischia di trasformarsi in guerra totale nucleare. Questi sono tutti pazzi. - andrea_falivene : RT @chiaralessi: la mia amica ha scritto un libro forte, bello, vivo, coraggioso, matto, duro, sfacciato, allegro, rumoroso, battagliero, c… - GiogioMariani : RT @chiaralessi: la mia amica ha scritto un libro forte, bello, vivo, coraggioso, matto, duro, sfacciato, allegro, rumoroso, battagliero, c… -