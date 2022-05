Supermodel, ecco il nuovo singolo dei Maneskin: lo canteranno in finale all’Eurovision (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo il successo di Zitti e Buoni, I Wanna be Your Slave e Mammamia, i Maneskin sono tornati con Supermodel. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si esibiranno con il loro nuovo singolo domani sera durante la finale dell’Eurovision Song Contest. I Maneskin hanno raccontato com’è nata l’ispirazione per Supermodel: “Abbiamo scritto Supermodel dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio “Supermdel”: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena ... Leggi su biccy (Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo il successo di Zitti e Buoni, I Wanna be Your Slave e Mammamia, isono tornati con. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si esibiranno con il lorodomani sera durante ladell’Eurovision Song Contest. Ihanno raccontato com’è nata l’ispirazione per: “Abbiamo scrittodopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso – e allo stesso tempo intrigato – il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare un enigmatico personaggio “Supermdel”: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena ...

