Omicron 2, 4 e 5: situazione in Italia e Ue, ultime news (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Contagi Covid, i riflettori restano accesi su Omicron e sottovarianti. "Sbaglia profondamente chi sostiene che se ci si infetta con Omicron non è poi così grave. Questo virus è meglio non incontrarlo" dice all'Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Le ultime news riguardano Omicron 4 e 5 che sono diventate varianti di preoccupazione (Voc) in Ue. VARIANTI DI PREOCCUPAZIONE – In data 12 maggio, infatti, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc ha riclassificato questi due sottolignaggi della variante Omicron di Sars-CoV-2, BA.4 e BA.5, da varianti di interesse a Voc. BA.4 e BA.5 sono state identificate per la prima volta in Sudafrica, rispettivamente a gennaio e febbraio ...

