“Non siamo animali”, la protesta delle donne afghane contro l’obbligo di burqa imposto dai talebani | VIDEO (Di venerdì 13 maggio 2022) Una legge che, nel giro di pochi mesi, ha fatto – come prevedibile – tornare l’Afghanistan indietro di oltre vent’anni. Perché nel silenzio generale di un clamore mediato che, inevitabilmente, ha puntato gli occhi sull’invasione russa e la guerra in Ucraina, il governo talebano ha imposto alle donne afghane l’obbligo di indossare il burqa in pubblico. Nei giorni scorsi, un piccolo corteo ha sfilato per le strade di Kabul: una marcia di 200 metri, poi interrotta dalle forze dell’ordine. Women took to the streets in protest against “Taliban’s burqa Decree” #Kabul Afghanistan burqa is a symbol of oppression.pic.twitter.com/FYjgNPe5Cs — Mon Mohan (@MMGogoi) May 12, 2022 donne afghane protestano in strada ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Una legge che, nel giro di pochi mesi, ha fatto – come prevedibile – tornare l’Afghanistan indietro di oltre vent’anni. Perché nel silenzio generale di un clamore mediato che, inevitabilmente, ha puntato gli occhi sull’invasione russa e la guerra in Ucraina, il governo talebano haalledi indossare ilin pubblico. Nei giorni scorsi, un piccolo corteo ha sfilato per le strade di Kabul: una marcia di 200 metri, poi interrotta dalle forze dell’ordine. Women took to the streets in protest against “Taliban’sDecree” #Kabul Afghanistanis a symbol of oppression.pic.twitter.com/FYjgNPe5Cs — Mon Mohan (@MMGogoi) May 12, 2022no in strada ...

Advertising

martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - DavideAiello85 : Il Senatore @matteorenzi dice che noi 5 stelle siamo attaccati alle poltrone. Proprio lui che aveva promesso di rit… - AmiciUfficiale : PRE-ORDINA ora l'EP 'Non siamo soli' di Alex! Clicca subito QUI ? - lorenzmariapia : RT @intuslegens: #Borghi, ipotizzando un aumento della mortalità giovanile del solo 7%, s'è tenuto cauto. Ma ha fatto bene, così è incontes… - dolores20943592 : RT @Marcella_IsBack: Siamo in quattro alla ricerca della verità sui vaccini,e voi attaccate quei pochi che riescono ad avere i DATI,non le… -