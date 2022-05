LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Mercedes mette paura a tutti, Valentino Rossi insegue la Top10 (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Marciello è l’uomo da battere. Passo incredibile per lo svizzero di Akkodis ASP, padrone della scena nella difficile pista di Brands Hatch in cui superare è notoriamente un problema. 13.12 La classifica aggiornata: 1 89 RUN PRO 1 MARCIELLO, Raffaele AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 19 29.623 37.244 3:09.223 1:36.679 3 2 54 RUN PRO 2 ENGELHART, Christian Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 19 0.219 0.219 3:19.366 37.346 31.349 4:28.061 1:36.898 4 3 32 RUN PRO 3 VANTHOOR, Dries Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 4 0.259 0.040 29.528 36.711 30.699 1:36.938 1:36.938 0 4 11 RUN PRO 4 HAASE, Christopher Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 20 0.311 0.052 29.706 1:45.563 1:36.990 4 5 25 RUN PRO 5 PANIS, Aurelien Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 16 0.333 0.022 ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Marciello è l’uomo da battere. Passo incredibile per lo svizzero di Akkodis ASP, padrone della scena nella difficile pista di Brands Hatch in cui superare è notoriamente un problema. 13.12 La classifica aggiornata: 1 89 RUN PRO 1 MARCIELLO, Raffaele AKKODIS ASP Team-AMG GT3 19 29.623 37.244 3:09.223 1:36.679 3 2 54 RUN PRO 2 ENGELHART, Christian Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 19 0.219 0.219 3:19.366 37.346 31.349 4:28.061 1:36.898 4 3 32 RUN PRO 3 VANTHOOR, Dries Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 4 0.259 0.040 29.528 36.711 30.699 1:36.938 1:36.938 0 4 11 RUN PRO 4 HAASE, Christopher Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 20 0.311 0.052 29.706 1:45.563 1:36.990 4 5 25 RUN PRO 5 PANIS, Aurelien Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 16 0.333 0.022 ...

Advertising

rpp_tweet : RT @OGiannino: In questa storica giornata che vede Finlandia scegliere NATO per esserne difesa, Putin può solo prendersela con se stesso. C… - GlobalistP : RT @OGiannino: In questa storica giornata che vede Finlandia scegliere NATO per esserne difesa, Putin può solo prendersela con se stesso. C… - stefania5910 : RT @OGiannino: In questa storica giornata che vede Finlandia scegliere NATO per esserne difesa, Putin può solo prendersela con se stesso. C… - gpellarin84 : RT @OGiannino: In questa storica giornata che vede Finlandia scegliere NATO per esserne difesa, Putin può solo prendersela con se stesso. C… - zazoomblog : LIVE GT World Challenge Francia 2022 in DIRETTA: Valentino Rossi comincia con le prove libere - #World #Challenge… -