Legacies cancellata, addio all’universo di The Vampire Diaries dopo tredici anni (Di venerdì 13 maggio 2022) Legacies cancellata da The CW. La lunga scia di sangue che si è lasciata dietro la rete giovane americana in questi giorni, ha fatto anche un’altra vittima illustre dopo l’addio a Charmed, Dynasty, Batwoman e Legends of Tomorrow, ovvero lo spin-off di The Vampire Diaries. Legacies aveva permesso ai fan dei Salvatore e di Elena di rimanere attaccati ancora ad un universo che hanno amato e conosciuto in ogni sua sfaccettatura almeno fino a quando ieri sera The CW non ha deciso di tagliare questa sorta di cordone ombelicale. Milioni di spettatori in tutto il mondo adesso vedranno chiudersi le porte di Mistyc Falls per sempre o, almeno, fino a quando qualcuno non deciderà di riaprire quello scrigno con reboot o revival come sempre più spesso si usa in tv. La notizia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)da The CW. La lunga scia di sangue che si è lasciata dietro la rete giovane americana in questi giorni, ha fatto anche un’altra vittima illustrel’a Charmed, Dynasty, Batwoman e Legends of Tomorrow, ovvero lo spin-off di Theaveva permesso ai fan dei Salvatore e di Elena di rimanere attaccati ancora ad un universo che hanno amato e conosciuto in ogni sua sfaccettatura almeno fino a quando ieri sera The CW non ha deciso di tagliare questa sorta di cordone ombelicale. Milioni di spettatori in tutto il mondo adesso vedranno chiudersi le porte di Mistyc Falls per sempre o, almeno, fino a quando qualcuno non deciderà di riaprire quello scrigno con reboot o revival come sempre più spesso si usa in tv. La notizia ...

theireyesonlyx : No vabbè legacies cancellata e loro due non saranno mai endgame spaventatevi tutti #legacies - cestIaviie : Legacies non l’ho mai seguita ma che brutto leggere cancellata dopo il successo che ha avuto l’universo di tvd - amorxordinario : non ci posso credere legacies cancellata ma io senza hope mikaelson come faccio #Legacies - STYLESV94_ : in che senso Legacies cancellata? ?????? - chevitadelc4zz0 : CANCELLATA ANCHE LEGACIES.... MA QUANDO CAZZO FINISCE STA GIORNATA DI MERDA. CW TI DEVI SPAVENTARE -

