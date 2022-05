La Regina Elisabetta sorridente arriva al Royal Windsor Horse Show (Di venerdì 13 maggio 2022) Appassionata di cavalli da sempre, Sua Maestà è arrivata a sorpresa alla competizione che più ama da sempre. La sua presenza ha rassicurato i sudditi inglesi dopo l'allarme per i problemi di salute di Sua Maestà, e l'assenza all'apertura del Parlamento Leggi su vanityfair (Di venerdì 13 maggio 2022) Appassionata di cavalli da sempre, Sua Maestà èta a sorpresa alla competizione che più ama da sempre. La sua presenza ha rassicurato i sudditi inglesi dopo l'allarme per i problemi di salute di Sua Maestà, e l'assenza all'apertura del Parlamento

