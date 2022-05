Giro d’Italia 2022, pagelle settima tappa: colpaccio di Bouwman, aiutato da un generoso Dumoulin (Di venerdì 13 maggio 2022) La settima tappa del Giro d’Italia 2022 (Diamante – Potenza, 196 km) vede la vittoria al termine di una lunga fuga di Koen Bouwman (Jumbo Visma), che sconfigge in una volata a tre il connazionale Bauke Mollema (Trek Segafredo) e l’italiano Davide Formolo (UAE Emirates). Al quarto posto si piazza Tom Dumoulin (Jumbo Visma), al termine di una giornata di gran lavoro per il compagno di squadra poi vittorioso al traguardo. Si piazza quinto un altro italiano, Davide Villella (Cofidis), mentre dal sesto posto in poi si posizionano i big del gruppo, regolati da Leonard Kamna (Bora Hansgrohe). Non cambia nulla nelle prime 15 posizioni della classifica generale con Juan Pedro Lopez che mantiene la maglia rosa, mentre grazie alla fuga rientrano in classifica sia Koen ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Ladel(Diamante – Potenza, 196 km) vede la vittoria al termine di una lunga fuga di Koen(Jumbo Visma), che sconfigge in una volata a tre il connazionale Bauke Mollema (Trek Segafredo) e l’italiano Davide Formolo (UAE Emirates). Al quarto posto si piazza Tom(Jumbo Visma), al termine di una giornata di gran lavoro per il compagno di squadra poi vittorioso al traguardo. Si piazza quinto un altro italiano, Davide Villella (Cofidis), mentre dal sesto posto in poi si posizionano i big del gruppo, regolati da Leonard Kamna (Bora Hansgrohe). Non cambia nulla nelle prime 15 posizioni della classifica generale con Juan Pedro Lopez che mantiene la maglia rosa, mentre grazie alla fuga rientrano in classifica sia Koen ...

