“Dopo i fumi del dolore, sono qui per ringraziare il Cardarelli”. Le parole di Massimo Ranieri sui social (Di venerdì 13 maggio 2022) “Dopo i fumi del dolore al braccio e alla costola rotta, sono qui per ringraziare la Direzione Generale del Cardarelli, tutti gli infermieri, i barellieri, dottori e i primari per essermi stati vicino con tutta la loro grande professionalità, affetto, dedizione e per il grande lavoro che svolgono quotidianamente con tutti i pazienti. Grazie ancora dal profondo del mio cuore”. Lo scrive sul suo profilo ufficiale Massimo Ranieri, che si sta curando dalla caduta subita al Teatro Diana di Napoli nel suo concerto del 6 maggio. Ranieri è stato ricoverato all’Ospedale Cardarelli di Napoli che gli ha diagnosticato la presenza di una frattura costale alla VII costola di destra, dimettendolo il 7 maggio. Ranieri ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) “delal braccio e alla costola rotta,qui perla Direzione Generale del, tutti gli infermieri, i barellieri, dottori e i primari per essermi stati vicino con tutta la loro grande professionalità, affetto, dedizione e per il grande lavoro che svolgono quotidianamente con tutti i pazienti. Grazie ancora dal profondo del mio cuore”. Lo scrive sul suo profilo ufficiale, che si sta curando dalla caduta subita al Teatro Diana di Napoli nel suo concerto del 6 maggio.è stato ricoverato all’Ospedaledi Napoli che gli ha diagnosticato la presenza di una frattura costale alla VII costola di destra, dimettendolo il 7 maggio....

Advertising

_Manuelito_R_ : @asiaacolomboo @c_olliona ahahah io dopo aver chiesto “ma fumi?” se mi rispondi di si chiedo “regular?!?” e poi eve… - tommasoleiballi : comunque se fumi una sigaretta in spogliatoio della juve il giorno dopo porti la borsa in società e esci dalla porta - wantherrn : @perissinottii la sera è così bella quando nessuno ti caga il cazzo e ti fumi le tue due sigarette e vai a dormire… - Neuroni_down : @ilPituz @cryptokuro @spighissimo >> le risparmio tutto quello che abbiamo dovuto fare per mettere in sicurezza mam… - Dr_StrangeMilan : @_IlTonaliano_ Puzza tanto ma se la fumi ti ci abitui dopo 2 cicche… -