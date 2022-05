Djokovic-Auger-Aliassime in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022

(Di venerdì 13 maggio 2022) Novakse la vedrà contro Felixnei quarti di finale degli. Il serbo si trova particolarmente bene nella Capitale e le agili vittorie contro il russo Karatsev e lo svizzero Wawrinka lo dimostrano. Adesso per lui c’è il giovane canadese, contro cui deve assolutamente vincere se vuole mantenere la prima posizione nella classifica mondiale. Tra i due non ci sono precedenti. A partire con i favori del pronostico sarà sicuramente, forte anche delle due semifinali consecutive ottenute tra Belgrado e Madrid. La terra rossa, inoltre, è anche la superficie meno idonea per esaltare le caratteristiche tecniche di. Quest’ultimo si presenta comunque in fiducia ...

Piano piano sta emergendo il Novakche ci aspettiamo di vedere in ogni torneo. Dopo un inizio 2022 zoppicante a causa del lungo periodo di stop per le disavventure dovute al suo pensiero verso il vaccino, il numero 1 al mondo ...... quella tra Nadal e, che ha superato facilmente Stan Wawrinka (ormai lontano parente dello 'Stan The Man' acclamato anni fa) e nei quarti affronterà il giovane- Aliassime.A che ora e come seguire la sfida tra Djokovic ed il canadese Auger-Aliassime, quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2022.Il live e la diretta testuale di Djokovic-Auger-Aliassime, incontro valido per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2022.