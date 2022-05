Concluso l’accordo per il riscatto di Anguissa: cifre e contratto (Di venerdì 13 maggio 2022) Il centrocampo di domani del Napoli riparte da Frank Zambo Anguissa. Arrivato da sconosciuto in maglia azzurra, si è conquistato da subito un posto in titolare e l’apprezzamento dei tifosi, soprattutto nella prima parte della stagione. FOTO: Getty Images, Anguissa Il centrocampista camerunense, attualmente di proprietà del Fulham, verrà riscattato dal Napoli al termine di questo campionato per una cifra di 15 milioni. Il club inglese, infatti, non ha voluto cedere allo sconto richiesto da De Laurentiis, che aveva offerto 12 milioni, ed ha preteso quanto pattuito. Per Anguissa è pronto un contratto quinquennale fino al 2025 e sarà quindi lui la prima certezza del centrocampo dell’anno prossimo. Da definire ancora, invece, sono le situazioni di Fabian Ruiz e Zielinski. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Il centrocampo di domani del Napoli riparte da Frank Zambo. Arrivato da sconosciuto in maglia azzurra, si è conquistato da subito un posto in titolare e l’apprezzamento dei tifosi, soprattutto nella prima parte della stagione. FOTO: Getty Images,Il centrocampista camerunense, attualmente di proprietà del Fulham, verrà riscattato dal Napoli al termine di questo campionato per una cifra di 15 milioni. Il club inglese, infatti, non ha voluto cedere allo sconto richiesto da De Laurentiis, che aveva offerto 12 milioni, ed ha preteso quanto pattuito. Perè pronto unquinquennale fino al 2025 e sarà quindi lui la prima certezza del centrocampo dell’anno prossimo. Da definire ancora, invece, sono le situazioni di Fabian Ruiz e Zielinski.

Spazio Napoli