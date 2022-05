Ballando con le stelle, non meritava una fine del genere: è successo tutto all’improvviso | L’indiscrezione (Di venerdì 13 maggio 2022) Milly Carlucci starebbe pensando di modificare la squadra dei giurati, la conduttrice potrebbe rinunciare a Guillermo Mariotto. Ballando con le stelle è senza dubbio uno dei programmi Rai di maggiore successo, anche grazie all’ottima conduzione di Milly Carlucci. Tuttavia, per poter funzionare al meglio, una trasmissione ha bisogno che si formi una vera e propria ‘squadra’. In Ballando con le stelle fanno la differenza anche i giurati: uno di questi è Guillermo Mariotto, che può vantare un curriculum notevolissimo come stilista ma che ormai negli studi del programma condotto dalla Carlucci è diventato praticamente di casa. Dopo aver raggiunto il successo come stilista, dal 2005 Mariotto ha aumentato ulteriormente la sua popolarità come giurato del dancing show. I ... Leggi su topicnews (Di venerdì 13 maggio 2022) Milly Carlucci starebbe pensando di modificare la squadra dei giurati, la conduttrice potrebbe rinunciare a Guillermo Mariotto.con leè senza dubbio uno dei programmi Rai di maggiore, anche grazie all’ottima conduzione di Milly Carlucci. Tuttavia, per poter funzionare al meglio, una trasmissione ha bisogno che si formi una vera e propria ‘squadra’. Incon lefanno la differenza anche i giurati: uno di questi è Guillermo Mariotto, che può vantare un curriculum notevolissimo come stilista ma che ormai negli studi del programma condotto dalla Carlucci è diventato praticamente di casa. Dopo aver raggiunto ilcome stilista, dal 2005 Mariotto ha aumentato ulteriormente la sua popolarità come giurato del dancing show. I ...

