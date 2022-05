A Sorrento | qui dove Mara luccica

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Mario Draghi, 9 ministri, i massimi rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano. Tutti aper l’evento del Forum Ambrosetti fortemente voluto daCarfagna, la ministra per il Sud. E proprio quiil mareche l’ex ragazza d’oro del berlusconismo trova la sua consacrazione politica, quindi.Carfagna è la padrona di casa e massimalizza il credito che accumula con queste parole: “La presenza adelle più alte cariche dello Stato testimonia l’attenzione per il Sud e l’assunzione di responsabilità nei confronti di 20 milioni di italiani per troppo tempo lasciati indietro – scrive su Facebook la ministra – Dimentichiamoci del ...