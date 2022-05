Ue | stop alle mascherine sugli aerei dal 16 maggio E il green pass sparisce quasi ovunque

(Di giovedì 12 maggio 2022) Lo prevede un aggiornamento delle misure di sicurezza per i viaggi, pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).Ma in Italia sono obbligatorie fino al 15 giugno

Addiomascherine in aereo dal 16 maggio, almeno sui voli nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea. Loall'obbligo di indossare le protezioni, previsto dalle nuove linee guida sulla sicurezza dei ...... ma arriva in rispostaaffermazioni di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di ... 'Non si tratta di unogap a breve termine, ma di un impegno a lungo termine per rafforzare i legami ...Stop dell'Ue alle mascherine sugli aerei: la decisione dell'Ecdc e dell'Easa per l'Italia non vale fino al 15 giugno Unione Europea, in quali paesi non c'é il Green pass e in quali è ancora ...Dal 16 maggio, in tutta Europa sarà revocato l'obbligo dell'uso delle mascherine in aereo, ma non in Italia. Ecco cosa fare!