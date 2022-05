Ucraina: Jamala canta a cappella e commuove parterre Atlantic Council (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - La cantante Ucraina Jamala, vincitrice nel 2016 dell'Eurovision, è stata premiata nella serata di gala all'Atlentic Council di Washington, e dopo un toccante intervento in cui ha chiesto la pace nella sua terra e elogiato il suo popolo, ha intonato un canto a cappella commuovendo il parterre raccolto all'Anthem. Subito dopo Jamala, sul palco è salito un gruppo ucraino di New York, che ha raccolto la standing ovation della sala. La serata si è chiusa sulle note del 'Notturno' di Chopin. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Washington, 12 mag. (Adnkronos) - Lante, vincitrice nel 2016 dell'Eurovision, è stata premiata nella serata di gala all'Atlenticdi Washington, e dopo un toccante intervento in cui ha chiesto la pace nella sua terra e elogiato il suo popolo, ha intonato un canto ando ilraccolto all'Anthem. Subito dopo, sul palco è salito un gruppo ucraino di New York, che ha raccolto la standing ovation della sala. La serata si è chiusa sulle note del 'Notturno' di Chopin.

