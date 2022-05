Satelliti Usa fuori uso prima dell'invasione (Di giovedì 12 maggio 2022) Solo un'ora prima che le truppe russe invadessero l'Ucraina, "gli hacker del governo russo hanno preso di mira la società satellitare americana Viasat". A riferire la notizia, confermata da funzionari ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Solo un'orache le truppe russe invadessero l'Ucraina, "gli hacker del governo russo hanno preso di mira la società satellitare americana Viasat". A riferire la notizia, confermata da funzionari ...

