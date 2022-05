Mattarella | «Il calo della natalità preoccupa | non può esserci opposizione tra lavoro e maternità»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 maggio 2022) «La accentuata diminuzionerappresenta uno degli aspetti piùnti delle dinamiche sociali contemporanee e segnala una difficoltà. Occorre insistere nel perseguire condizioni che consentano alle giovani generazioni di costruire il proprio futuro e, in questo senso, va garantita piena dignità ai giovani, alle donne, alle famiglie». Sono le parole del presidenteRepubblica, Sergio, inviate in un messaggio al PresidenteFondazione per lae del Forum delle Associazioni Familiari, Gianluigi De Palo. Il Capo dello Stato ha sottolineato che «è responsabilità delle istituzioni a tutti i livelli, come prescrive l’articolo 31Costituzione, assumere con determinazione l’obiettivo di affrontare la crisi ...