La strategia di Killnet | gli hacker russi e rumeni legati al Cremlino ora attaccano Italia | Germania e Polonia

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ieri erano inaccessibili i siti della Difesa, del Senato, dell’Istituto Superiore di Sanità e tanti altri. La rivendicazione su Telegram: «Stiamo venendo a prendervi. Forse è l’inizio della vostra fine». Già nel mirino di Regno Unito e Usa, con possibili elementi a Belgorod e in Romania, colpiscono con attacchi Ddos molto elementari e la tecnica della guerriglia diffusa connessa a “Legion”

