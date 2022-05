La sinistra si compatta solo quando dice no

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il no compatto delle sinistre alla riforma in senso presidenziale presentata da Fratelli d'Italia è l'ennesima conferma che il campo largo a cui sta lavorando Letta è in realtà un controcampo diviso su tutto, che ha la sua unica ragione sociale nel vecchio pregiudizio contro il centrodestra e nel tentativo di non perdere quote di potere assemblando un cartello elettorale purchessia. Del resto, l'atteggiamento complessivo ora del Pd - e prima del Pci, del Pds e dei Ds - sulle riforme istituzionali è sempre stato quello di un partito rigorosamente antiriformista. La proposta Meloni non era perfetta – il costituzionalista Armaroli ha giustamente osservato che il presidente capo dell'esecutivo non può svolgere anche il ruolo di garante – ma aveva almeno il merito di aprire un confronto su un tema che trova un forte consenso trasversale nel Paese. Arroccandosi sul fronte del no, il Pd ha ...

