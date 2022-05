Giffoni cerca startup per il mondo di bambini e ragazzi

Advertising

Adnkronos

Gli altri parlano, la Regionedi fare cose concrete. In Campania registriamo risultati ... 4,5 milioni per il Campania Teatro Festival, oltre 4 per ilFilm Festival, uno sforzo gigantesco ...Innovation Hub è un polo creativo d'innovazione nato sulla scia del patrimonio del Festival die che si compone di 4 aree di business: Academy per offrire formazione nel settore Media ... Audiovisivo, Giffoni Innovation Hub cerca esperti di linguaggi, tecnologie e format “Mamma, Giffoni ti porta al cinema ... Alan, deciso a dimostrare che non presta solo il volto a un eroe, ma lo è anche nella realtà, cerca di salvare Loretta e mettersi sulle tracce del tesoro prima ...GROSSETO – Clorofilla riparte da Giffoni. Il più grande festival di cinema per ragazzi -Giffoni film festival- apre una finestra sul cinema a tema ambientale e fino al 30 aprile dà vita alla prima ...