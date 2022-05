Fondo tratta con un club di serie A, potrebbe essere il Napoli? Quelle parole di Fimmanò… (Di giovedì 12 maggio 2022) Un Fondo finanziario tratta l’acquisto di un club di serie A. L’avvocato Francesco Fimmanò è sicuro: “Aurelio De Laurentiis vende il Napoli e non il Bari”. In serie A, la si fa sempre più diffusa la presenza dei fondi di private equity. Come ben sappiamo, la mission di questi fondi è quella di fare investimenti di medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita (high grow companies), con l’obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa. Nel campionato italiano il Milan, è tuttora di proprietà del Fondo Eliott, che all’epoca lo ha acquistato in cambio del prestito concesso ad un investitore cinese che poi non era riuscito ad acquistare il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 12 maggio 2022) Unfinanziariol’acquisto di undiA. L’avvocato Francesco Fimmanò è sicuro: “Aurelio De Laurentiis vende ile non il Bari”. InA, la si fa sempre più diffusa la presenza dei fondi di private equity. Come ben sappiamo, la mission di questi fondi è quella di fare investimenti di medio-lungo termine in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo e crescita (high grow companies), con l’obiettivo di ottenere un consistente guadagno in conto capitale dalla vendita della partecipazione acquisita o dalla quotazione in borsa. Nel campionato italiano il Milan, è tuttora di proprietà delEliott, che all’epoca lo ha acquistato in cambio del prestito concesso ad un investitore cinese che poi non era riuscito ad acquistare il ...

