Fendace | l’amore tra le due maison Fendi e Versace

Advertising

TGCOM

...in un divertente nightclub ad alto tasso di top model come'... Lo slogan "Welcome to thenightclub", dove la Campbell e la ...molto più di una semplice co - lab di moda."Per me significa"...... una appunto disegnata da Donatella per la maison romana e'... Lo slogan 'Welcome to thenightclub', dove Campbell e ... Per mesignifica'. 'Parlerei, più che di una ... Moda, Fendace: la collezione nata dall'amore tra Fendi e Versace