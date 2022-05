Farmacap | Roma Capitale avvia il piano di risanamento

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 maggio 2022) Al via in Assemblea Capitolina l’esame del pacchetto di 3 con le quali la giunta divuole risanare l’azienda speciale partecipata. Undi2021-2023 da 22 milioni di euro. L’obiettivo, spiega l’assessore agli Affari sociali, Barbara Funari, “è tornare a generare utili, già dal 2023”. “Undettagliato consentirà all’azienda di cogliere ulteriori opportunità, come quella di 11 concessioni per aprire nuove farmacie”. Ilè così articolato: 13,6 milioni quale copertura delle perdite di bilancio 2013-2021; 4,9 milioni per l’aumento di; 3,6 milioni come anticipo per l’alienazione di immobili non strategici. L'articolo proviene da Ildenaro.it.