Corea del Nord lancia tre missili balistici verso il mar del Giappone. Seul: 'Sedicesimo test nel 2022' (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuova tensione in Corea . Seul accusa che la Corea del Nord ha lanciato oggi tre missili balistici a corto raggio verso il mar del Giappone. Secondo i militari del Sud del Paese asiatico quella di ...

