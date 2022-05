Continua il viaggio di Alessandra Amoroso dagli studi di Rtl 102.5 verso il suo primo live a San Siro (Di giovedì 12 maggio 2022) Alessandra Amoroso a San Siro – foto di Flavio & FrankMILANO – Tutto pronto per il quinto appuntamento con Alessandra Amoroso, che torna a RTL 102.5 come conduttrice d’eccezione. Venerdì 13 maggio, dalle 21 alle 23, la cantante salentina sarà in diretta sulla prima radiovisione d’Italia per condividere i ricordi più belli della sua carriera e gli aggiornamenti sulle tappe che la porteranno al suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano, in programma il prossimo 13 luglio. Dopo il successo delle prime quattro puntate, Alessandra Amoroso ospiterà tanti altri amici nel corso del quinto appuntamento. Imperdibile. Da segnare, dunque, questa data: venerdì 13 maggio, dalle 21 alle 23, in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 12 maggio 2022)a San– foto di Flavio & FrankMILANO – Tutto pronto per il quinto appuntamento con, che torna a RTL 102.5 come conduttrice d’eccezione. Venerdì 13 maggio, dalle 21 alle 23, la cantante salentina sarà in diretta sulla prima radiovisione d’Italia per condividere i ricordi più belli della sua carriera e gli aggiornamenti sulle tappe che la porteranno al suoconcerto allo stadio Sandi Milano, in programma il prossimo 13 luglio. Dopo il successo delle prime quattro puntate,ospiterà tanti altri amici nel corso del quinto appuntamento. Imperdibile. Da segnare, dunque, questa data: venerdì 13 maggio, dalle 21 alle 23, in diretta su RTL 102.5 e in streaming su RTL ...

