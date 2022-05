Bandiere Blu 2022, ecco le spiagge più pulite d’Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) La Bandiera Blu è il riconoscimento assegnato dalla Ong internazionale Fondazione per l’educazione ambientale (Fee) alle località rivierasche e ai porti turistici sostenibili e incontaminati.Quest’anno sono 210 i Comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu per il 2022. Nell’elenco ci sono 14 nuovi ingressi e 5 esclusioni rispetto all’anno scorso. Anche 82 approdi turistici possono vantare il riconoscimento. La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di diversi parametri come qualità delle acque balneabili, aree pedonali e ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia e barriere architettoniche, livello di depurazione e gestione dei rifiuti, educazione ambientale, strutture ricettive, servizi sanitari e turistici.Le new entry sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) La Bandiera Blu è il riconoscimento assegnato dalla Ong internazionale Fondazione per l’educazione ambientale (Fee) alle località rivierasche e ai porti turistici sostenibili e incontaminati.Quest’anno sono 210 i Comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu per il. Nell’elenco ci sono 14 nuovi ingressi e 5 esclusioni rispetto all’anno scorso. Anche 82 approdi turistici possono vantare il riconoscimento. La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di diversi parametri come qualità delle acque balneabili, aree pedonali e ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia e barriere architettoniche, livello di depurazione e gestione dei rifiuti, educazione ambientale, strutture ricettive, servizi sanitari e turistici.Le new entry sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro ...

Advertising

Tg3web : Approvata in Senato la legge ribattezzata 'Salvamare'. I pescatori non saranno più multati per aver raccolto i rifi… - FabiolaDelGreco : RT @YourAbruzzo: In #Abruzzo sventolano 14 Bandiere Blu Alba Adriatica è la new entry ad aggiudicarsi l'ambito premio. Premiate le spiagge… - Meadmandedeg : RT @baffi_francesco: Le nuove bandiere blu assegnate dal Touring Club Italiano hanno tutte la stessa matrice comune. - AntennaSud : Bandiere blu sulle spiagge di Taranto. Premiate Castellaneta, Ginosa e Maruggio - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: definite le località italiane con il mare più bello ??? -