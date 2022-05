Amici 2021 | pronti per la finale?

Leggi su zon

(Di giovedì 12 maggio 2022) Appuntamento quotidiano con. Scopriamo, insieme, cosa è successo oggi.: Alex ed il suo migliore amico Stefano Alex riceve una lettera dal suo migliore amico: “Eravamo in prima media, ci siamo conosciuti undici anni fa. Di avventure ne abbiamo passate tante. La nostra particolarità è sempre stata l’essere differenti. Ce ne siamo sempre fregati del giudizio altrui, era la nostra vita ed eravamo fatti cosìCi vorrebbero ore per raccontare tutto ciò che abbiamo passato. Abbiamo trascorso molto tempo insieme e l’idea di avere quell’amico con cui vivere una vera e propriazia rendeva tutto semplicemente bello: scambi di pensieri, battute, sorrisi e problemi. Noi c’eravamo, ci siamo sempre stati. Poi è arrivato il momento in cui sono dovuto partire per Cambridge perché è ...