Ai Mondiali del Qatar gli omosessuali non sono graditi: gli consigliano di «non dare nell’occhio» (Di giovedì 12 maggio 2022) Continua a far discutere la scelta della Fifa di disputare i Mondiali di quest’inverno in Qatar, un Paese fortemente arretrato dal punto di vista dei diritti fondamentali. In particolare, riportammo le parole di Lise Klaveness, la presidente della Federcalcio norvegese, che aveva fortemente criticato questa decisione dal palco del Congresso Fifa. Dopo i diversi casi relativi alla sicurezza dei lavoratori migranti, a tenere in banco in queste ore è l’indagine che – sulla base dell’avvertimento di Amnesty International, che ha fatto notare che le relazioni omosessuali in Qatar sono vietate – è stata portata avanti dal portale Svt Sport (insieme a Nkr e Dr), che ha contattato i 69 alberghi consigliati dalla Fifa sul sito ufficiale per testare il livello di accoglienza in caso di coppie ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 12 maggio 2022) Continua a far discutere la scelta della Fifa di disputare idi quest’inverno in, un Paese fortemente arretrato dal punto di vista dei diritti fondamentali. In particolare, riportammo le parole di Lise Klaveness, la presidente della Federcalcio norvegese, che aveva fortemente criticato questa decisione dal palco del Congresso Fifa. Dopo i diversi casi relativi alla sicurezza dei lavoratori migranti, a tenere in banco in queste ore è l’indagine che – sulla base dell’avvertimento di Amnesty International, che ha fatto notare che le relazioniinvietate – è stata portata avanti dal portale Svt Sport (insieme a Nkr e Dr), che ha contattato i 69 alberghi consigliati dalla Fifa sul sito ufficiale per testare il livello di accoglienza in caso di coppie ...

evangelista1951 : RT @atleticaitalia: ???? Yeman Crippa a Londra per il lampo sui 10.000 ?? Dopo le ottime prove su strada, il primatista italiano debutta saba… - napolista : Ai Mondiali del Qatar gli omosessuali non sono graditi: gli consigliano di «non dare nell’occhio» Repubblica ripor… - gennycolor : @Simona01687507 Ci son pregi e difetti ovunque, viver bene dipende anche dalle nostre capacità di adattamento. Dei… - PietroMu71 : RT @flayawa: Il Ministero degli Esteri, sotto la guida di LUIGI DI MAIO che non sa neanche parlare in italiano, ha escluso Evgenij Solonovi… - Rougenoir1978 : InvestCorp compra il #Milan, Interisti: “Ahaha gli arabi non spenderanno un cent, sono entrati nel calcio per avere… -