“Adesso ragazzi lo posso dire”: Belen Rodriguez esce allo scoperto, la rivelazione dopo la puntata de Le Iene (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora una volta Belen Rodriguez riesce nell’intento di stupire i suoi fan sui social. Subito dopo la diretta con Le Iene di ieri sera ha infatti pensato di condividere una storia per mostrare tutto il suo sostegno all’Inter, che proprio nelle stesse ore ha giocato l’ultima partita di Coppia Italia vincendo la competizione contro la Juventus. Belen Rodriguez entusiasta per la vittoria dell’Inter: la storia sui social Non capita spesso di vedere Belen Rodriguez calarsi nei panni di una perfetta tifosa di calcio, eppure ieri sera è riuscita a stupire il pubblico condividendo una storia Instagram in cui ha esultato per la vittoria della sua squadra del cuore in Coppa Italia. “Adesso ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Ancora una voltarinell’intento di stupire i suoi fan sui social. Subitolatta con Ledi ieri sera ha infatti pensato di condividere una storia per mostrare tutto il suo sostegno all’Inter, che proprio nelle stesse ore ha giocato l’ultima partita di Coppia Italia vincendo la competizione contro la Juventus.entusiasta per la vittoria dell’Inter: la storia sui social Non capita spesso di vederecalarsi nei panni di una perfetta tifosa di calcio, eppure ieri sera è riuscita a stupire il pubblico condividendo una storia Instagram in cui ha esultato per la vittoria della sua squadra del cuore in Coppa Italia. “...

Advertising

albeggiava52 : RT @reginafiordelis: Ragazzi ricordate quando salvini e giorgetta un giorno si e l'altro pure chiedevano le dimissioni della Lamorgese?ebbe… - Ari_LDABandana : E non mi interessa quello che dice Giordana o altri. Il pubblico non è scemo sono stati scritti due comunicati ugua… - Emily51639016 : RT @Mat90896252: vi ricordo che giordana angi ha scritto diversi pezzi per Tiziano ferro, Alessandra amoroso, Nina Zilli, deddy collezionan… - AuroraImmacola1 : RT @FraLuna1109: Adesso si torna giù in funivia verso Malcesine sul lago ???????. Buon pomeriggio ragazzi - an12frnc : RT @Mat90896252: vi ricordo che giordana angi ha scritto diversi pezzi per Tiziano ferro, Alessandra amoroso, Nina Zilli, deddy collezionan… -