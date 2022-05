18 tappe dalla Sicilia al Veneto per la gara in e-bike parallela al Giro d'Italia. E iO Donna ci sarà con la sua squadra per raccontarvi le tappe finali (Di giovedì 12 maggio 2022) Si è aperto il 10 maggio a Catania il Giro-E 2022 e lo ha fatto con un record di presenze: sono 13 i team protagonisti quest’anno. E anche la squadra di iO Donna si aggiungerà in finale per raccontarvi dal vivo le ultime tappe della corsa da 1.025 chilometri, che risalirà l’Italia. Giro-E: mai così affollato La partenza del Giro-E 2022. (Press Office) sarà che ne abbiamo avuto tutti abbastanza di allenamenti solitari, confinanti e spazi stretti, ma la partecipazione alla quarta edizione del Giro-E è stata subito affollata, colorata, ricca di stelle e di voglia di pedalare. Il Giro-E ha preso il via il 10 maggio ad Adrano, Città metropolitana di Catania, ed è la terza volta che la ... Leggi su iodonna (Di giovedì 12 maggio 2022) Si è aperto il 10 maggio a Catania il-E 2022 e lo ha fatto con un record di presenze: sono 13 i team protagonisti quest’anno. E anche ladi iOsi aggiungerà in finale perdal vivo le ultimedella corsa da 1.025 chilometri, che risalirà l’-E: mai così affollato La partenza del-E 2022. (Press Office)che ne abbiamo avuto tutti abbastanza di allenamenti solitari, confinanti e spazi stretti, ma la partecipazione alla quarta edizione del-E è stata subito affollata, colorata, ricca di stelle e di voglia di pedalare. Il-E ha preso il via il 10 maggio ad Adrano, Città metropolitana di Catania, ed è la terza volta che la ...

CarloPisacaneTW : In un recente libro Enrico Maria Dal Pozzolo ha ripercorso le tappe di questa singolare avventura iconografica, che… - PucciPedia : Il ritiro dalla attività di Nibali è uno di quei ritiri che fa male. Il tempo che passa, il non poterci fare niente… - Milanosportiva : Da quando nel 2017 una delle tappe di qualificazione al Nations Challenge di Head è approdata all’Olimpica Tennis R… - saraassicura : La nostra esperienza al #Giro22 è arricchita anche quest'anno dalla partecipazione alle diciotto tappe del #GiroE c… - LameRendieRa : @datemicamomilla Non leggo il tweet citato, quindi non dovrei nemmeno intromettermi, ma non mi piace sentire che qu… -